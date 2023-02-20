В Перми проведут диктант, приуроченный к 300-летию города

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 25 по 27 апреля пройдет «Пермский диктант». Он будет приурочен к 300-летию краевой столицы.

Диктант проводят Государственный архив Пермского края, библиотека им. Горького и исторический парк «Россия — моя история». Участники смогут проверить свои знания истории. Им предстоит ответить на тестовые вопросы о важных событиях города, исторических личностях и жизни пермяков.

«Пермский диктант» пойдет во второй раз. Впервые его провели в 2022 году. Тогда в нем приняли участие более 200 человек.

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