В спецоперации на Украине погиб 24-летний снайпер из Кунгура

Фото: МАОУ "Плехановская СОШ"/ВКонтакте

Грустную новость сообщили в Плехановской школе Кунгурского района: 5 февраля при выполнении боевого долга на территории Украины героически погиб их выпускник - 24-летний Дмитрий Лашов.

Дмитрий родился в Кунгуре и являлся единственным ребенком в семье. Был всегда жизнерадостным, общительным, дружелюбным, отзывчивым. Школьным друзьям и учителям он запомнился веселым, добрым юношей. После срочной службы в армии Дмитрий подписал контракт и успел совершить несколько боевых командировок: в 2018 году он занимался обороной города Алеппо в Сирии, в 2020 году — укреплением таджикско-афганской границы.

В 20-лет Дмитрий получил статус "Ветеран боевых действий". В зоне СВО проходил контрактную службу в должности снайпера. Верил, что все будет хорошо. 19 марта Дмитрию могло исполниться 25 лет. Коллектив Плехановской школы выражает искреннее соболезнование родным и близким Дмитрия в связи с тяжелой утратой.

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