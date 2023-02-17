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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:31

В выходные сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением в Перми

Полицейские будут пресекать нарушения на дороге
Анна Маркова
Полицейские будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения.

Полицейские будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные дни 18 и 19 февраля в Перми пройдут рейды сотрудников ГИБДД. Контроль за дорожным движением в городе будет усилен. Об этом сообщает Госавтоинспекция Перми.

Полицейские будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения, проверять водителей на опьянение. Если вы стали очевидцем нетрезвого вождения,

сообщать о этом нужно в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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