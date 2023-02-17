В Перми на улице Стахановской появится выделенная полоса для автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми на участке улицы Стахановской от Куйбышева до Карпинского организуют еще одну выделенную полосу для автобусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Полоса появится между двумя техническими выездами — от дома по улице Чкалова, 52 до дома по улице Стахановской, 10.

«Измененный проект организации дорожного движения уже получил необходимые согласования и находится на стадии утверждения. Установить новые дорожные знаки и нанести соответствующую дорожную разметку планируется в мае 2023 года», — уточнили в департаменте транспорта.

Данный участок сильно загружен. Через него проезжают автобусы №11, №13, №27 и №62. Они перевозят по этому участку до 3 тысяч пассажиров в час. Выделенная полоса позволит автобусам двигаться независимо от дорожной обстановки.

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