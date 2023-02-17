В Кировском районе Перми появятся новый сквер, стадион и центр для молодежи

Алексей Дёмкин встретился с жителями Кировского района. Фото: городская администрация.

В юбилейный для Перми год глава города Алексей Дёмкин совершает выезды во все районы и оценивает юбилейные проекты, которые в них реализуются.

Свой первый выезд в этом году он начал с Кировского района.

- Краевые и городские власти уделяют большое внимание развитию правобережной части города, - отметил Алексей Дёмкин. – Уже началась реконструкция набережной Камы. Осенью жители смогут увидеть, насколько она изменится. Преображаются в районе места отдыха, дороги, дворы. Сегодня мы посмотрели, где будут построены общественные центры, в них к концу года закипит жизнь. Также в этом году откроется новый стадион у школы №83.

Общественные центры для всех возрастов

Алексей Дёмкин осмотрел площадку возле дома на улице Каляева, 12, где решили построить общественный центр.

В нем должны разместиться ТОС и некоммерческие организации, представители волонтерского и экологического движения. На базе центра будут развиваться молодежное самоуправление и спорт. Планируется благоустроить и площадку возле него.

- У нас очень активные жители, поэтому мы будем рады, если у нас появится такой центр, – отметила председатель ТОС «Водники» Галина Быкова.

Возле школы №83 на улице Волгодонской, 20а откроется школьный стадион. Уже готов его проект. Здесь появятся искусственный газон и хорошее освещение.

– Мы планируем в этом году обустроить футбольное поле и беговую дорожку, – рассказала Алексею Дёмкину директор школы Юлия Степанова.

Глава города осмотрел также помещения на улице Маршала Рыбалко, 106. Здесь разместится досуговый центр для молодёжи Кировского района, в нем сделают капитальный ремонт, приобретут оснащение и мебель.

В этом центре будут собираться школьники и студенты в рамках всероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Преобразится сквер у ДК имени Кирова и появится новый у детсада

Сейчас рядом со сквером возле Дворца культуры имени Кирова находится заросшая тополиная роща. Глава Перми оценил, как это пространство должно вскоре преобразиться. В частности, здесь обустроят тротуары, установят бюст учёного, генерального директора бывшего НПО имени Кирова Леонида Козлова. В роще появятся скамьи, урны, газоны, в сквере высадят новые деревья.

После посещения этих площадок Алексей Демкин пообщался с жителями района. Встреча проходила в гимназии №6, но также были включения в формате телемоста из общественного центра на улице Шишкина, 3, из Дворца культуры «Урал» и с улицы Адмирала Ушакова, 31.

Жителей интересовали самые разные вопросы. Родители воспитанников детсада «Симфония», в частности, поинтересовались, когда снесут расселенные аварийные здания на улице Адмирала Ушакова – они находятся рядом с новым корпусом детского сада. Алексей Дёмкин сообщил, что снести дома должны до конца года, а на освободившемся пространстве разобьют сквер.

Начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин рассказал жителям района, что в юбилейный год на базе ДК имени Кирова будут организованы концертные программы и выступления российских артистов.