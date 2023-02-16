Бывший преподаватель ВШЭ Динара Гагарина устроилась в американский вуз в Киргизии

Фото: соцсети Динары Гагариной

Экс-преподаватель Пермского филиала НИУ ВШЭ Динара Гагарина уехала из России. В своих соцсетях она рассказала, что теперь работает в Американском университете Центральной Азии (АУЦА), который находится в Бишкеке (Киргизская Республика).

На сайте АУЦА говорится, что университет выдает аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук.

Динару Гагарину уволили из ВШЭ со всех должностей за посты в соцсетях с критикой специальной военной операции. Свое увольнение она считает незаконным и оспаривает его в суде.

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