Бывший игрок «Амкара» Вадим Шпитальный умер накануне своего дня рождения

Фото: ПФК "Сокол" Саратов

Футбольный клуб «Сокол» из Саратова утром 15 февраля сообщил о смерти известного в прошлом футболиста Вадима Шпитального: «Его жизнь оборвалась раньше срока, завтра ему должно было исполниться 51…».

Вадим Шпитальный родился 16 февраля 1972 года в Саратове. Он из футбольной семьи: отец, Вадим Петрович Шпитальный, сыграл более 300 матчей за саратовский «Сокол» и занимал в нем пост главного тренер. Сын Владислав также связал свою жизнь с футболом. В разные годы он защищал честь «Рубина» и «Амкара», а сейчас выступает за родной «Сокол».

Сообщается, что всю свою жизнь Вадим Вадимович посвятил футболу, начиная от футбольной школы «Сокол», где он начинал свои первые шаги. Выступал за московское «Динамо», астраханский «Волгарь», саратовские «Сокол» и «Заводчанин», пермский «Амкар», стерлитамакский «Содовик», димитровградскую «Ладу-СОК» и кировское «Динамо».

По завершении карьеры футболиста Вадим Шпитальный перешел на тренерскую работу в СШОР «Сокол» и на протяжении последних лет был главным тренером молодежной команды «Сокол-М».

Вадим Вадимович Шпитальный был участником легендарного матча в Перми между «Амкаром» и московским «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России, когда 12 сентября 1998 года пермяки одержали сенсационную победу со счетом 1:0. За тем матчем на стадионе «Звезда» наблюдали 25 тысяч болельщиков. В составе «Амкара» с ним на поле выходили такие известные игроки, Константин Парамонов, Константин Зырянов, Лев Матвеев, Олег Фоменко и другие. Вадим Шпитальный выступал на позициях полузащитника и нападающего.

В составе пермского «Амкара» Вадим Шпитальный провел четыре сезона с 1997 по 2001 годы, сыграл 125 матчей, в которых забил 14 мячей.

Выражаем глубокие соболезнования близким и родным Вадима Вадимовича Шпитального, всем футбольным болельщикам.

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