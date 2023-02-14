В Прикамье подростки угнали и сожгли автомобиль

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Детская шалость переросла в уголовно наказуемое преступление. В поселке под Лысьвой двое подростков увидели оставленный на улице автомобиль с ключами зажигания в замке. Они решили покататься, а затем, возможно, бросить угнанный автомобиль. Скорее всего, это не считалось бы угоном.

Но им не повезло.

- Они не справились с управлением, автомобиль ВАЗ 2115 съехал в кювет и загорелся, машина полностью сгорела, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В результате несовершеннолетних угонщиков будут судить по статье Уголовного кодекса об угоне.

Их родителям придется возместить стоимость сгоревшей машины. Также им могут выписать и штраф за плохое воспитание своих чад: следователи внесли в органы профилактики представление об устранении причин и условий, способствовавших совершенному преступлению.