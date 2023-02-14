Жители Перми и Краснокамска могут списать свои задолженности в 2023 году

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На сегодняшний день каждый гражданин нашей страны может законно обнулить свои задолженности. Долги по кредитам полностью списываются законным путем с помощью процедуры списания долгов. Регламентируется она ФЗ №127 “О несостоятельности (банкротстве)”.

При прохождении процедуры списываются: долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, долговые обязательства перед МФО, налоги и прочее.

Федеральная юридическая компания “ФЦБ” предоставляет ряд юридических услуг по полному обнулению задолженностей: внесудебное банкротство через МФЦ и банкротство через арбитражный суд. А также ряд услуг по защите должников: снижение задолженности, сохранение прожиточного минимума, защита от давления кредиторов и другие юридические услуги.

Специально для граждан, которые решили к нам обратиться, мы создали лояльную систему оплаты – 0% рассрочку на срок от 6 до 24 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей. Дополнительные расходы, возникшие сверх определенной в договоре стоимости, погашаются нашей компанией.

Каждый житель Краснокамска и Пермского края может получить бесплатную консультацию, на которой эксперты подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы.

Фото предоставлено рекламодателем

Наша команда ждёт Вас по адресу: г. Краснокамск, Банковский переулок, д. 6

Также Вы можете обратиться по телефону 8 800 511 64 60.

Сайт: фцб.рф

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