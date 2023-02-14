В Прикамье семь женщин соврали о рождении детей и незаконно получили маткапитал

Фото: Олег ЗОЛОТО

Семь жительниц региона признали виновными в мошенничество при получении выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Преступления совершались в 2019-2020 годах. Женщины незаконно получали социальные выплаты и пособия на детей. Сговорившись, они предоставили в Пенсионный фонд ложную информацию о якобы родившихся детях и получили более 3 млн рублей выплат по материнскому капиталу. Им также начислялись пособия на детей одиноких матерей.

Трех мошенниц приговорили к 1,5 годам колонии. Четыре других получили от 1 года 10 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 года до 2 лет. Женщинам также придется возместить ущерб в 3 млн рублей.

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