В Прикамье директора школы наказали за поборы с родителей учеников

Фото: Олег ЗОЛОТО
В Губахе в одной из школ выявили нарушение прав на доступное и бесплатное образование. Проверку провели после жалоб родителей учеников, рассказали в прокуратуре Пермского края.
Учительница организовала сбор средств с родителей на покупку ксероксной бумаги для школьных нужд. «Им не разъяснялось право участвовать в материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного процесса исключительно на добровольной основе», — отметили в прокуратуре.
Кроме того, школьников неоднократно привлекали к труду, не предусмотренному образовательной программой. При этом была обслуживающая организация, отвечающая за эти работы.
По итогу проверки директору школы внесено представление. На сегодняшний день нарушения устранены.
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