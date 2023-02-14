В центре Перми отреставрируют исторический особняк Александра Серикова

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми приступят к разработке проектной документации на реставрацию особняка А.Н. Серикова. Об этом сообщили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Фасады и крышу здания обновят, а сам особняк приспособят для современного использования. Он расположен по улице Малая Ямская, 9. Является объектом культурного наследия.

Александр Сериков был первым заместителем начальника Пермской железной дороги, главным инженером и действительным статским советником. Его дом был построен в 1871 году. Со временем там становилось тесно, и в 1902 году к нему пристроили новый жилой дом. Со старым его соединили переходом.

В 1923 году здание передали клубу железнодорожников им. Н.Г. Толмачева, в 1932 — Всероссийскому обществу слепых под интернат, а в 1977 — областной станции юных туристов. Там разместилась Пермская детская туристская база.

Сейчас здание находится в частной собственности.

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