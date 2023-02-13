Судебные приставы предупредили жителей Прикамья о мошенниках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УФССП по Пермскому краю рассказали о мошенниках, которые выдают себя за судебных приставов.

Злоумышленники отправляют на электронную почту фальшивые уведомления о наличии долгов. Их следует сразу удалять, не открывая, поскольку они могут быть вирусными.

В рассылках содержатся угрозы блокировки счетов и банковских карт, а также ареста имущества. К ним прилагаются ссылки, перейдя по которым якобы можно погасить долги. Открывать такие ссылки нельзя. С их помощью мошенники получают персональные данные и реквизиты банковских карт.

Отметим, что служба судебных приставов никогда не направляет уведомления по электронной почте.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65