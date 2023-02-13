В Пермском крае на этой неделе похолодает до -24 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики научного метеорологического проекта «Метеоролог и я» рассказали, что на этой неделе будет пасмурно, снежно и ветрено. В регион придет похолодание.

В понедельник, 13 февраля, местами пройдет снегопад. Температура в течение дня составит -10…-5 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Во вторник небольшой снег. ночью -11…-6 градусов, днем -7…-2. Ветер сохранится.

В среду, 15 февраля, пройдут умеренные осадки. Ночью -11…-6 градусов, а днем -8…-3. Ветер восточный 1-6 м/с. В четверг похолодает. Температура воздуха ночью составит -13…-8 градусов, может опуститься до -20, а днем -11…-6. В пятницу ночью столбики термометра опустятся до -24 градусов. Днем -12…-7.

По предварительным прогнозам, в выходные погода существенно не изменится, но осадки могут прекратиться.

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