В Перми водитель легковушки насмерть задавил мужчину, вышедшего выносить мусор

. Фото: архив "КП"

2 февраля около 17 часов 47-летний пермяк вышел из своего дома, чтобы вынести мусор. Он успел дойти до контейнерной площадки, расположенной на улице Миргородская в Кировском районе. Но в этот момент какой-то лихач, проезжавший мимо на своем автомобиле, сбил мужчину. Очевидцы вызвали машину «скорой помощи», мужчину госпитализировали, но спустя некоторое время он скончался в реанимации.

- В полиции занимаются расследованием этого дела, - говорит Данил, сын погибшего. – И, как мне сказали, у них есть сведения про этого водителя. Но я хочу найти свидетелей, которые видели сам момент наезда.

Данил просит очевидцев этого ДТП позвонить ему по телефону: 8-919-478-63-57.