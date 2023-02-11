К юбилею Перми изданы две книги, посвященные истории города

Фото: администрация Перми

– Это красочная книга-фотоальбом, которая оснащена снимками исторического и современного города, а также снятыми с воздуха масштабными панорамами. Аналогов этой книги нет в других городах России, – рассказал издатель Борис Эренбург о подарочном издании «Пермь. Три столетия».

Книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия» выпущена к юбилею Перми. В ней более 200 красочных фотографий, а также интересные сведения о достопримечательностях, архитектуре, памятниках, театрах и музеях Перми.

Презентация фотоальбома, созданного при поддержке городской администрации, прошла в Центральной городской библиотеке им. Пушкина. Там же было представлено еще одно юбилейное издание - «Пермь: 300-летняя история в документах и лицах», Эта книга состоит из семи очерков, посвященных разным граням пермской истории. В ней опубликовано более 240 документов из фондов архива города Перми и государственного архива Пермского края.

Уникальность книги заключается в том, что мы соединили в одном издании исторические тексты, «живые» архивные документы и уникальные фотографии и изображения. Архив города планирует проводить конкурсы и викторины в социальной сети «ВКонтакте», победителям которых в качестве приза будет вручаться эта книга, – рассказал директор Архива города Перми Виктор Новокрещенных.

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