Во время СВО погиб доброволец из Пермского края

Фото: администрация Куединского муниципального округа

В Куеде прошли похороны Сергея Ефимова, погибшего во время спецоперации. Об этом сообщила администрация Куединского муниципального округа.

«Куеда простилась с героем, погибшим в СВО. Наши соболезнования родным и близким Сергея Александровича Ефимова. Скорбим. Будем помнить всегда», – сказано на официальной странице администрации Вконтакте.

Как рассказали жителди Куеды, Сергей отправился в зону СВО добровольцем.

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