Удар в спину ножом нанесла теща зятю в Пермском крае

. Фото: Василий Вахрин

В октябре минувшего года 65-летняя жительница Кудымкарского округа распивала спиртные напитки в кругу своих родственников. Во время застолья 30-летний зять женщины чем-то вызвал ее неудовольствие. Та схватила нож и буквально изрезала гражданского мужа своей дочери: нанесла множество ударов ножом в шею и спину.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю возбудили дело об убийстве и арестовали агрессивную тещу. После расследования уголовное дело направлено в суд. По части 1 105-й статьи Уголовного кодекса женщине грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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