В Перми в январе появились семь пар двойняшек

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми в январе родилось 874 ребенка, об этом сообщили в управлении ЗАГС администрации Перми. Первый зимний месяц уже традиционно одарил пермяков большим количеством мальчиков – их родилось 450, а девочек всего 424. При этом на свет появились семь пар близнецов: по две в Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах и одна - в Мотовилихе. В январе 2022 года двойняшек было всего пять пар.

В этом январе 382 пары заключили брак, а 19 супружеских пар отметили юбилеи семейной жизни, в том числе четыре «золотых», то есть супруги прожили вместе 50 лет.

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