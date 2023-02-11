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НовостиОбщество11 февраля 2023 4:37

Снайпер из Пермского края погиб во время спецоперации

Об этом сообщила администрация Октябрьского городского округа
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото предоставлено администрацией Октябрьского городского округа

Фото предоставлено администрацией Октябрьского городского округа

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк из поселка Щучье Озеро, Мизев Вадим Андреевич», - сообщили в администрации Октябрьского городского округа.

- Какой был парень, и красив, и умен, всегда с улыбкой,- так вспоминает о Вадиме его бывшая учительница

Вадим Мизев служил снайпером стрелкового взвода гвардейского парашютно-десантного полка. В спецоперации участвовал с сентября 2022 года. Погиб он 30 января 2023 года.

- Вадим честно выполнил свой долг защитника Отечества, встал в строй по первому зову Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, - свои соболезнования родным героя принесли ветераны-десантники Октябрьского района.