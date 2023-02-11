Снайпер из Пермского края погиб во время спецоперации

Фото предоставлено администрацией Октябрьского городского округа

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк из поселка Щучье Озеро, Мизев Вадим Андреевич», - сообщили в администрации Октябрьского городского округа.

- Какой был парень, и красив, и умен, всегда с улыбкой,- так вспоминает о Вадиме его бывшая учительница

Вадим Мизев служил снайпером стрелкового взвода гвардейского парашютно-десантного полка. В спецоперации участвовал с сентября 2022 года. Погиб он 30 января 2023 года.

- Вадим честно выполнил свой долг защитника Отечества, встал в строй по первому зову Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, - свои соболезнования родным героя принесли ветераны-десантники Октябрьского района.