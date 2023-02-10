Пермякам предложили сдать вещи бывших возлюбленных на благотворительность

Чтобы пришло новое, нужно освободить для него место. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пермская благотворительная организация «Территория семьи» решила помочь пермякам порвать с прошлым – забрать вещи бывших, которые напоминают о них и приносят душевные страдания. Специально ко Дню всех влюбленных проходит акция по сбору ненужных вещей, которым потом дадут вторую жизнь – их выставят на продажу в магазине «Тепло».

- Так вы не только избавитесь от неприятных воспоминаний, но и поможете «Теплу» собрать как можно больше вещей на продажу в новом магазине. Старые, а возможно, и неприятные воспоминания, могут превратиться в добрую помощь, - написано в паблике благотворительного магазина.

Сдать вещи можно в специальные контейнеры, которые находятся по следующим адресам: - ул. Ленина 52а (контейнер находится на улице, за «Крепаром»); - пр. Парковый 33 (ТЦ «Уралимпэкс»); - ул. Мира 41/1 (контейнер находится между «Столицей» и «Новой Столицей»); - ТЦ «ГУДВИН», Уральская 63/3 (контейнер находится в помещении, вход со стороны «Магнита»); - ЦГК, Пушкина 15 (контейнер находится на 2 этаже, режим работы с 10.00 до 20.00). А еще вещи можно принести в штаб «Территории семьи», на Елькина, 45 - с 10 до 17 часов по будням. Не забудьте написать на пакете, что «вещи от бывшего» или «бывшей», прикрепите валентинку и продолжите фразу «Любовь – это…».

Уточним, акция проходит с 8 по 15 февраля. Самые интересные валентинки будут опубликованы в соцсетях «Территории семьи».

Тем временем в Красноярске, на площади Мира, второй год подряд в преддверии 14 февраля ставят специальный контейнер. Туда красноярцы, разочарованные в любовных отношениях, складывают письма, открытки, фото, подарки, игрушки и вещи - все, все, все, что напоминает о бывших.

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