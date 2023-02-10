В Вишерском заповеднике рассказали о расписании речных трамваев на лето

Фото: заповедник «Вишерский»
Летом 2023 года речной трамвайчик в Вишерском заповеднике будут работать по новому расписанию.
«Мы знаем, что вам очень нравятся прогулки по Вишере на нашем речном трамвайчике. В этом году в расписании трамвая есть небольшие изменения. Мы учли все пожелания», — рассказали в заповеднике.
Увеличено число рейсов по самому популярному маршруту до Ветлана. В месяц планируется выполнять его по 17 раз. Прогулки будут проходить пять раз в неделю. Продолжительность одной прогулки — 1,5 часа.
Более длинных рейсов станет немного меньше. До камня Говорливый, куда добираться 5 часов, трамвайчик будет плавать раз в неделю, а до поселка Вишерогорск, куда добираться 8 часов — раз в месяц.
Забронировать места на речные прогулки можно заранее по ссылке. Так будет действовать скидка.
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