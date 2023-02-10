В Перми выполнят реконструкцию улиц Пушкина и Революции в районе Центрального рынка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми планируется реконструкция улиц Пушкина (от Крисанова до Колхозной площади) и Революции (от Колхозной площади до Куйбышева). Проект реконструкции разработают до конца 2023 года. Об этом сообщает Business class со ссылкой на горадминистрацию.
На проведение проектно-изыскательских работ направят 9,8 млн рублей. Проект предусматривает устройство четырех полос движения, по две в каждую сторону, а также выделенной полосы для трамваев.
В рамках реконструкции обустроят тротуары, велодорожки, звёздные карманы на остановках, освещение и ливневую канализацию. Проект должен будет пройти госэкспертизу.
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