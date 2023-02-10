Сразу в нескольких городах России ищут 17-летнюю девушку из Прикамья

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Ведутся поиски 17-летней Вероники Дружининой из Очера. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Девушка ушла из дома 8 февраля и перестала выходить на связь.

Волонтеры отмечают, что пропавшая может находиться в других регионах России, в частности в Москве, Московской области или Воронеже.

Рост девушки 155-160 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые до плеч. Была одета в черную куртку до колен с капюшоном, серые зимние ботинки и зеленую вязаную шапку. Из особых примет — частично деформирована верхняя часть левого уха.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Вероники Дружининой, просят звонить по номерам 102 или +7 (342) 204-49-04.

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