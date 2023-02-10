Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 февраля 2023 4:56

Сразу в нескольких городах России ищут 17-летнюю девушку из Прикамья

Она ушла из дома и пропала
Лела Минадзе
Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Ведутся поиски 17-летней Вероники Дружининой из Очера. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Девушка ушла из дома 8 февраля и перестала выходить на связь.

Волонтеры отмечают, что пропавшая может находиться в других регионах России, в частности в Москве, Московской области или Воронеже.

Рост девушки 155-160 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые до плеч. Была одета в черную куртку до колен с капюшоном, серые зимние ботинки и зеленую вязаную шапку. Из особых примет — частично деформирована верхняя часть левого уха.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Вероники Дружининой, просят звонить по номерам 102 или +7 (342) 204-49-04.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65