Фото: Пермская художественная галерея

К реализации нового проекта «Пермь в зеркале трех столетий» Пермская художественная галерея приступит совместно с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Он будет посвящен 300-летию Перми.

Проект «Пермь в зеркале трех столетий» включит виртуальную прогулку с гидами-художниками Пермского края. Гости галереи увидят картины из ее фондов. Это будут работы, написанные пермяками или гостями города.

С помощью этих работ можно пройтись по улицам города, посмотреть на него глазами художника. Раскинувшийся на берегах полноводной красавицы Камы город предстанет с совершенно разных сторон промышленной и студенческой, театральной и художественной.

«Гости галереи откроют множество новых граней города. На неспешной и познавательной прогулке каждую неделю им предстоит открывать для себя новые уголки и, быть может, Пермь далекая станет ближе, удивит и даже позовет в путешествие, ведь Пермь - не за горами», - уверены организаторы нового проекта.

Напомним, в фондах Пермской художественной галереи находятся более 53 тысяч экспонатов разных эпох, художественных школ, видов и жанров. Среди них подлинные произведения выдающихся мастеров живописи, графики и скульптуры.

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