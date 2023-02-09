Власти Перми ищут арендатора бывшего трамвайного депо на Разгуляе

Фото: domofoto.ru

Объявлен аукцион на аренду бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй по улице Пермской, 1. Его объявил Департамент имущественных отношений администрации Перми.

Здание депо является объектом культурного наследия. Оно находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 квадратный метр в год, а площадь здания — 3,5 тысячи квадратных метров. При этом арендатор обязан провести реставрацию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 марта, а сам укцион назнчен на 9 марта.

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