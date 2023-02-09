Фото: Игорь Быкариз / ВКонтакте

В 2023 году Краснокамск ждет масштабная реконструкция городской набережной от створа ул. Школьной до устья реки Пальты. О таких изменениях жители города мечтали долгие годы.

Реконструкция набережной Краснокамска пройдет в несколько этапов.

«Это проект, который за один год сделать невозможно, поэтому мы его разбили на этапы. В этом году мы реализуем первый этап. Проект потребует большой концентрации сил и средств. Необходимо провести много согласований с ресурсными компаниями, с предприятиями, которые находятся в зоне набережной», - сообщает глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

Идея проекта «Набережная стихий» в Краснокамске родилась весной 2021 года в ходе общественных обсуждений. Онлайн-голосование за поддержку проекта стартовало в конце апреля 2022 года. Тогда жители Краснокамского округа отдали свои голоса за реконструкцию набережной в рамках отбора объектов благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проекты от Пермского края «Набережная стихий» (Краснокамск), «Кунгур. Город мастеров», «Сердце парка» (Чусовой) и «Заводская набережная» (Добрянка) вошли в число победитлей.

По словам Игоря Игоря Быкариза, проект «Набережная стихий» объединит полноводную широкую реку Каму, озелененную набережную и панораму бескрайнего неба с яркими закатами и рассветами. Обновленная набережная будет олицетворять будущую атмосферу спокойного созерцательного отдыха у воды, места, где можно отвлечься от городской суеты и работы. Свое отражение на набережной найдут: «вода» (Кама), «воздух» (ветер), «огонь» (закаты), «земля» (рельеф), «духовность» (храм).

Проект предполагает: обустройство амфитеатра и видовых балконов, беседок, пирса, устройство детских и спортивных площадок, кафе и туалетов, дорожно-тропиночной сети, беговой и велосипедной дорожек, озеленение и освещение. Горожане также смогут отдохнуть в лаунж-зоне, где для них установят стационарные лежаки и зоны для пикников. В месте впадения Пальты в Каму появится световой арт-объект.

В настоящее время идет подготовка технического задания на проведение аукциона. Следующим шагом станет аукцион и определение подрядчиков для реализации проекта «Набережная стихий». Весной 2023 года в Краснокамске планируется приступить к строительным работам.

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