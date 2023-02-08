СберНПФ в 2022 году удвоил пенсионные выплаты жителям Волго-Вятского региона

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В 2022 году СберНПФ перечислил жителям Волго-Вятского региона в общей сложности 1 млрд руб. — почти вдвое больше, чем годом ранее (619 млн руб.).

По договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) фонд перечислил жителям Нижегородской, Владимирской, Кировской областей, Мордовии, Марий Эл, Чувашской Республики, Татарстана, Пермского края, Удмуртской Республики суммарно 875 млн руб. — в 2,5 раза больше, чем годом ранее (345 млн). Основная часть этой суммы (846 млн руб.) — единовременные выплаты, которые получили 17 тыс. человек. Число получателей единовременных выплат увеличилось на 40% год к году.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) клиентам Волго-Вятского банка выросли на 9% год к году — с 274 млн руб. до 298 млн руб. Число получателей негосударственной пенсии от СберНПФ составило почти 10 тыс. человек.

Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«Как показывают наши опросы, 6,6% россиян копят на пенсию с помощью доступных и эффективных инструментов НПФ. Некоторые из них уже получили положенные выплаты и убедились в надёжности нашего фонда. Главная задача СберНПФ — помогать клиентам формировать накопления, чтобы они могли сохранить привычный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Ключевой задачей СберНПФ остается обеспечение сохранности клиентских средств и гарантированных выплат. Фонд вновь демонстрирует свою надёжность: положенные выплаты клиентам осуществляются своевременно и в положенных объемах. В свою очередь, мы отмечаем, что пенсионные продукты жителям наших регионов по-прежнему интересны, они привлекают их в качестве способа диверсификации своих накоплений на пенсию»