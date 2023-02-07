В Перми начался ремонт балкона в здании краевого Заксобрания

Фото: Заксобрание Пермского края/Телеграм.

В здании Заксобрания Пермского края отремонтируют балкон. Его не делали, как сообщили в телеграм-канале парламента, с момента постройки «Дома советов» - с 1973 года.

Согласно техзаданию, отремонтируют лоджию и заменят ограждения. А еще восстановят отделку в холле седьмого этажа после ремонта. Работы продлятся до середины мая.

Уточним, здание, где сегодня находятся региональные органы исполнительной власти, Заксобрание Пермского края, а также приемная Уполномоченного по правам человека в Прикамье, было построено полвека назад по проекту инженера Ключниковой и архитектора Пилихина. До этого на территории стояли каменные двухэтажные строения дореволюционной постройки. Изначально фасад здания был отделан штукатуркой темно-серого цвета. В 1980-х она была заменена на белый мрамор, из-за чего в народе здание получило еще одно название – «Белый дом». Сегодня оно является объектом культурного наследия - памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

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