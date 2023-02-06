В 2023 году Пермский край сделают комфортным за 3 млрд рублей

Фото: Правительство Пермского края.

Одна из приоритетных задач краевого правительства состоит в комплексном развитии территорий и создание равных возможностей для жителей региона. Особое внимание уделяется сельским территориям, где проживает около четверти всего населения Прикамья.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с главой Министерства территориального развития Пермского края Светланой Усачевой, на котором обсудил итоги работы краевого ведомства в 2022 году и планы на 2023 год.

Важным результатом 2022 года для министерства стала совместная с администрациями округов по разработке и защите комплексных планов социально-экономического развития территорий. Программа «Комфортный край» включит именно те направления, которые озвучили жители Прикамья на личных встречах и при опросах. В министерстве территориального развития отмечают, что сейчас проведен конкурсный отбор всех заявок из муниципалитетов, в ближайшее время будут подведены его итоги.

«В рамках программы «Комфортный край» мы будем делать все то, что особенно необходимо жителям в территориях. Очень важна поддержка проектов, которые инициируют сами жители муниципалитетов в своих населенных пунктах. Кроме того, остается в приоритете работа с ТОР «Нытва» и «Чусовой». Нам нужно продолжать работу по привлечению инвесторов, чтобы создавать новые рабочие места для повышения социального благополучия в этих территориях и повышения реальных доходов граждан», – говорит Дмитрий Махонин.

Напомним, с момента создания территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» их резидентами создано более 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Светлана Усачева сообщила, что в числе первых комплексные планы развития территорий защитили городской округ Березники и Соликамский городской округ. На 2022 год они уже получили порядка 300 млн рублей на реализацию проектов по развитию Верхнекамья, средства освоены на 99,6%. В 2023 году на продолжение работы направят около 412 млн рублей.

В рамках краевой поддержки общественных инициатив через механизм «Инициативное бюджетирование» в 2022 году поддержано 223 проекта в 35 муниципалитетах. На их реализацию из регионального бюджета направлено 244,4 млн рублей. В 2023 году краевое ведомство изменит систему предоставления субсидий, что позволит осуществить поддержку уже всех 43 муниципальных и городских округа Прикамья: на реализацию 192 проектов будет направлено 200 млн рублей.

В 2023 году минтерразвития совместно с минобром запустят новое направление – «Школьное инициативное бюджетирование». Теперь учащиеся школ во всех территориях края смогут предлагать идеи по улучшению качества жизни.

В важным направлением в работе краевого ведомства является поддержка общественных инициатив с участием самообложения граждан, в рамках которых часть средств на реализацию проектов вкладывают сами. В 2022 году в Прикамье поддержали 37 проектов в восьми округах. В 2023 году объем финансирования на эти цели увеличен до 90 млн рублей, средства пойдут на 53 проекта.

В число важнейших задач также входят мероприятия в рамках региональной программы по переселению граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов для компактного и более комфортного проживания. За 2022 год в более комфортное жилье переехали 52 семьи из 13 населенных пунктов. В 2023 году планируется переселить 200 семей, на эти цели направляется 250 млн рублей. Краевая программа даст возможность переехать тем семьям, дома которых находятся в зоне затоплений в период половодья.

По данным краевого министерства территориального развития, на мероприятия по всем направлениям на 2022 год из бюджета Пермского края направили около 2,2 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 97%. В 2023 году на поддержку общественных инициатив, предоставление территориям средств единой субсидии на решение вопросов местного значения, переселение жителей и другие мероприятия будет направлено почти 3 млрд рублей. Из них треть составит финансирование региональной программы «Комфортный край».

Дмитрий Махонин поддержал планы министерства. Глава региона подчеркнул, что по всем направлениям главная задача состоит в четком и ответственном контроле реализации всех проектов вместе с муниципалитетами. Особое внимание следует уделять новой программе «Комфортный край».

«Мы направляем на мероприятия большие объемы средств, и они должны быть использованы эффективно. Необходимо, чтобы проекты по всем направлениям были реализованы качественно, и люди ощутили улучшения», – отмечает Дмитрий Махонин.

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