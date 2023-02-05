«АгроПромСнаб» намерен привлечь к ответственности совладельцев сети магазинов «Захоти» в Перми

«АгроПромСнаб» намерен привлечь к субсидиарной ответственности совладельцев продуктовой сети «Захоти». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тучи сгущаются над совладельцами закрывшейся сети продуктовых магазинов «Захоти». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», пермская компания «АгроПромСнаб» требует привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих оператора бывшей продуктовой сети «Захоти» - ООО «Паритет-Продукт Р».

Компания предлагает другим кредиторам объединиться и выдвинуть должникам свои требования. Последние планируют передать в Арбитражный суд Пермского края и привлечь в качестве ответчиков совладельцев «Паритет-Продукт Р» Игоря и Семена Отиновым, бывшего директора общества Олега Кислухина и предпринимателя-банкрота Наталью Чипурду.

Отметим, в картотеке краевого арбитража уже числится исковое заявление «АгроПромСнаба» к Игорю и Семену Отиновым, Олегу Кислухину и Наталье Чипурде. Истец требует взыскать с них субсидиарную ответственность в размере 2,6 млн руб. Но 31 января суд не дал ход делу из-за отсутствия ряда доказательств - о направлении заявления в адрес ответчиков, об уплате государственной пошлины и опубликовании предложения к присоединению к требованию. Их необходимо устранить до 3 марта.

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