В Пермском крае осудили мужчину, который сбил двоих людей на автобусной остановке

Мужчина получил реальный срок за ДТП с пострадавшими. Фото: https:pixabay.com

В Кунгуре осудили местного жителя, который сел за руль пьяным и сбил людей на остановке. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

26-летний мужчина за две недели до ЧП купил автомобиль, ВАЗ-21140, но водительского удостоверения у него не было. Это не помешало ему сеть за руль авто и поехать в бар. Там он выпил спиртное и поехал дальше. По улице Ленина он не справился с управлением машины и въехал в автобусную остановку, в которой находились люди.

Серьезно пострадала женщина, ей был причинен тяжкий вред здоровью, травмы легкой степени тяжести получил мужчина.

- Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии - поселении, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на два года, - сообщили в краевом МВД.