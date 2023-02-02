В Пермском районе пытались взорвать банкомат

Забрать наличку из банкомата грабителям не удалось. Фото: Андрей АБРАМОВ

В селе Бершеть 2 февраля пытались взорвать банкомат. Инцидент произошел утром. Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев, отделение приема и выдачи денег находилось в магазине. При этом наличные, что находились внутри терминала, грабителям забрать не удалось.

В пресс-службе краевого МВД сообщили, что в отделение полиции Пермского района поступило сообщение о проникновении неизвестных в помещение магазина, которые повредили стоящий там банкомат. По данному факту проводится проверка. Личности злоумышленников устанавливаются.

Информацию о взрыве в ведомстве не подтвердили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сначала был взрыв, а потом автоматные очереди, что случилось?» Рассказываем, что произошло в микрорайоне Крохалевка в Перми

Произошедшее прокомментировали полицейские и в краевом ГУФСИН (подробнее...)