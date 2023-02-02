Как приготовить ужин без похода в магазин?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холодильник, в котором никогда не заканчиваются продукты - мечта каждой хозяйки. Увы, ученые пока не изобрели абсолютный аналог скатерти-самобранки. Но сервисы доставки продуктов, которые когда-то казались нам сказочными, уже работают. Причем, в нашем городе!

В почти 2 года назад в Перми начал работать сервис «Самокат» (партнер группы Сбер) -быстрая доставка продуктов, товаров для дома, косметики и всего необходимого для комфортного быта. Курьеры «Самоката» доставляют товары на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки.

Отличительной чертой «Самоката» является то, что сервис не берет товары в партнерских супермаркетах, а закупает их у производителя и хранит на своих складах, которые называют дарксторами. Компания размещает свои склады в каждом районе города на расстоянии до 4-6 квадратных километров. Благодаря этому, курьеры доставляют товары очень быстро.

То есть, если у вас закончились нужные продукты к ужину, вы можете сделать заказ в «Самокате», и курьер привезет все необходимое намного быстрее, чем вы сами сходите в магазин. Это очень удобно, а за счет системы промокодов, бонусов и скидок – еще и выгодно.

Оформить и получить заказ возможно с 8 утра до 11 вечера. В «Самокате» больше 2500 разных позиций: продукты, напитки, бытовая химия, косметика и другие товары. Среди них более 830 товаров собственной торговой марки «Самоката». Доставка в сервисе всегда бесплатная при минимальной сумме заказа 100 рублей.

Согласитесь, удобно сделать заказ по пути домой и не тратить время на поход по магазинам после рабочего дня. Курьер привезет заказанные продукты, а вам останется только приготовить вкусный ужин.