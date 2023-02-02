В Пермском крае откроется парк ледовых водопадов

Фото: Катя Лигринг

На территории «Турист-парка» в селе Красная Слудка Добрянского района откроется парк 10-метровых ледопадов. Его своими силами строит местный житель.

В парке будет ледяной грот, три ледовых водопада и 4-метровая ледяная стена. В вечернее время ее украсит подсветка.

Фото: Катя Лигринг

Ледопады созданы путем непрерывной подачи воды. Сейчас завершаются основные работы по их созданию. Открытие состоится 11 февраля.

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