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НовостиОбщество2 февраля 2023 10:19

В Пермском крае откроется парк ледовых водопадов

Их высота достигает 10 метров
Лела Минадзе
Фото: Катя Лигринг

Фото: Катя Лигринг

На территории «Турист-парка» в селе Красная Слудка Добрянского района откроется парк 10-метровых ледопадов. Его своими силами строит местный житель.

В парке будет ледяной грот, три ледовых водопада и 4-метровая ледяная стена. В вечернее время ее украсит подсветка.

Фото: Катя Лигринг

Фото: Катя Лигринг

Ледопады созданы путем непрерывной подачи воды. Сейчас завершаются основные работы по их созданию. Открытие состоится 11 февраля.

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