В Пермском крае откроется парк ледовых водопадов

Фото: Катя Лигринг
На территории «Турист-парка» в селе Красная Слудка Добрянского района откроется парк 10-метровых ледопадов. Его своими силами строит местный житель.
В парке будет ледяной грот, три ледовых водопада и 4-метровая ледяная стена. В вечернее время ее украсит подсветка.
Фото: Катя Лигринг
Ледопады созданы путем непрерывной подачи воды. Сейчас завершаются основные работы по их созданию. Открытие состоится 11 февраля.
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