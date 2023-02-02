В Перми ищут доноров крови для молодой мамы, у которой отказали почки при родах

Фото: соцсети

В Перми неравнодушных просят помочь 26-летней Яне Треногих, у которой случились серьезные осложнения во время родов. Девушка потеряла много крови, и у нее отказали почки.

Молодая мама находится в реанимации с 1 января. Ей срочно нужна помощь. Ищут доноров с группой крови 1+ или 2+. Желающие помочь могут прийти в Краевую станцию переливания крови по улице Лебедева, 54.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65