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НовостиОбщество2 февраля 2023 3:42

В зоне СВО погибли два жителя Пермского края

Один из них — уроженец Березников, а второй — Кизела
Лела Минадзе

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине погибли два бойца из Пермского края. Церемонии прощания с ними состоялись 1 февраля.

При исполнении боевых задач погиб Евгений Завьялов из Березников. «Верность, доброта, великодушие — эти принципы характеризовали Евгения, таким его запомнят родные и близкие», — передает администрация города.

В зоне боевых действий погиб Евгений Зеленков из поселка Южный Коспашский Кизеловского округа. Ему было 33 года. «Вечная память герою своей страны», — говорится в сообщении местной администрации.

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