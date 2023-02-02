В зоне СВО погибли два жителя Пермского края

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине погибли два бойца из Пермского края. Церемонии прощания с ними состоялись 1 февраля.

При исполнении боевых задач погиб Евгений Завьялов из Березников. «Верность, доброта, великодушие — эти принципы характеризовали Евгения, таким его запомнят родные и близкие», — передает администрация города.

В зоне боевых действий погиб Евгений Зеленков из поселка Южный Коспашский Кизеловского округа. Ему было 33 года. «Вечная память герою своей страны», — говорится в сообщении местной администрации.

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