В Перми вновь начал работать единственный автокинотеатр

Фото: ais_cinema_street

Единственный в Перми автокинотеатр под открытым небом Ais cinema street возобновил работу. Информация об этом размещена в соцсетях кинотеатра.

Автокинотеатр расположен по улице Соликамская, 105. Напомним, что он был закрыт с 21 июля прошлого года. Первым днем работы после перерыва стало 29 января.

Показы фильмов проходят каждый день. Стоимость билета составляет 500 рублей. Во время просмотра можно заказать напитки, снеки и паровые коктейли. На этой неделе покажут такие фильмы как «Славные парни», «В ожидании варваров», «За гранью жизни», «Темные воды», «Скорость», «Статус Брэда» и другие.

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