Курсы программирования в Университете «Синергия» посещают 550 старшеклассников из Пермского края

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Курсы в рамках проекта «Код будущего» запустило Министерство цифрового развития РФ.

На базе вуза ребята осваивают необходимые навыки в сфере ИТ. Это создание сайтов и разработка приложений на основе популярных языков программирования — JavaScript, Python, Java, C++ и PHP.

Обучение состоит из нескольких модулей. Сейчас начался второй этап. Любой желающий может подать заявку для участия в нем, предварительно сдав экзамены.

Знания по программированию можно будет продемонстрировать во время итоговых экзаменов в школе, а также на хакатонах и олимпиадах. Обучаться можно как очно, так онлайн. По окончании курса ребятам выдадут сертификаты. «Синергия» может зачислить в колледж при вузе или в Университет на факультет «Программирование».

По словам ректора Университета «Синергия» Артема Васильева, благодаря «Коду будущего» к моменту поступления в вуз у абитуриентов сформируется багаж знаний, который станет подспорьем в обучении.

«Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — подчеркнул Артем Васильев.