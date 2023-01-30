Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 30 января 2023 года к 08:00 пробки в 6-7 баллов отмечаются в Мотовилихинском районе Перми: на ул. Гашкова от ул. Ив. Франко до ул. Соликамской, на ул. Соликамской со стороны КамГЭС на перекрестке с ул. Гашкова и ул. Переездной, на ул. Соликамской в сторону КамГЭС от ул. Тавдинской до 1=го Бойного пер.

Наиболее сложная ситуация в 9 баллов на ул. Фокинской от ул. Стольникова до ул. Мостовой. Начинает скапливаться транспорт на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой, ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской.

Транспорт медленно движется:

- бул. Гагарина от ул. Студенческой до Южной дамбы;

- на перекрестке ул. Веденеева с ул. Лянгасова;

- на перекрестке ул. Уинской с ул. Грибоедова;

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Луначарского;

- от поворота ул. Якутской к Сосновому бору;

- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;

- перекрестке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной;

- ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;

- ш. Космонавтов в обоих направлениях от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 3 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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