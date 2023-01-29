В Перми найдено тело пропавшего рыбака

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом центре прекратили поиски 47-летнего рыбака, который пропал 18 января.

В тот день он отправился на рыбалку в районе КамГЭС и не вернулся домой.

- Найден, погиб, - написали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск». – Просьба снять репосты. Приносим соболезнования родным и близким.

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