В Перми найдено тело пропавшего рыбака

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В краевом центре прекратили поиски 47-летнего рыбака, который пропал 18 января.
В тот день он отправился на рыбалку в районе КамГЭС и не вернулся домой.
- Найден, погиб, - написали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск». – Просьба снять репосты. Приносим соболезнования родным и близким.
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