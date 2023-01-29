Корреспондент из Германии побывал в Перми и удивился обилию товаров в магазинах

Фото: скрин телепередачи.

Немецкий корреспондент в Москве телеканала Welt (ограничено действие в РФ) решил проверить, насколько санкции ударили по жителям не столичных городов.

Для сравнения Кристоф Ваннер выбрал Пермь и приехал в наш город. О своих впечатлениях он рассказал немецким телезрителям.

- Пермь не входит в число центральных городов России, но в магазинах там есть все благодаря параллельному импорту. И здесь, действительно, не ощущается никаких санкций, - признал он. - Кремль делает все для того, чтобы люди не ощущали санкционное давление.

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