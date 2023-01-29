Житель Прикамья поехал в Кудымкар, сел в автобус и пропал

Фото: поисковый отряд "Регион 59 - поиск пропавших людей".

Утром 27 января 60-летний житель села Бабка, что в Частинском городском округе, сел в автобус до Кудымкара, но до места назначения так и не доехал.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59 – поиск пропавших людей» просят очевидцев, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить в полицию по телефону 02 (102 – с мобильного) или в отряд по телефонам 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

Рост пропавшего Дмитрия Канюкова - 165 сантиметров, худощавого телосложения, седые длинные волосы, носит бороду.

Был одет в куртку зеленого цвета, синюю вязаную шапку, черные штаны, серые варежки, на ногах сиреневые сапоги.

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