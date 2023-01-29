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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:21

В Прикамье пассажир такси в ответ на просьбу девушки-водителя не материться при собственном ребенке разбил стекло в ее машине

Пользователи соцсети комментируют дикий случай
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: группа ВК "ЧП Березники"

Фото: группа ВК "ЧП Березники"

На странице паблика «ЧП Березники» ВКонтакте сегодня ночью опубликовали пост о дикой истории – в Березниках девушка-водитель такси, приехав на заказ на улицу Мира, 93, сделала замечание пьяному мужчине, который нецензурно выражался при собственном ребенке.

В ответ тот набросился на нее с оскорблениями и в конце концов разбил стекло в ее машине.

- Разбушевался из за банального замечания, что нельзя выражаться матом при собственном ребенке! – пишет пользовательница соцсети.

В комментариях жители Березников осудили поступок пассажира.

- Да уж, настоящий мужской поступок! Разбил девушке машину, больше ума ни на что не хватило! - написал один из посетителей соцстраницы.