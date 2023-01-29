В Перми ищут женщину с двумя сумками

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили о том, что в Кировском районе Перми пропала 78-летняя женщина.

Галина Леонидовна Мусихина нуждается в медицинской помощи, поэтому найти ее нужно как можно быстрей.

Она ушла из дома 27 января. В руках у нее было две сумки – белая и коричневая. Одета она в темно-синее пальто и коричневую шапку. На ногах – черные суконные сапожки.

Ее рост - 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы до плеч, зеленые глаза.

Всех, кто ее видел или знает что-то о ее местонахождении, просят немедленно сообщить в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или волонтерам по телефону 204-49-04.