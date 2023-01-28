На следующей неделе воду отключат в трех районах Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе без холодной воды останутся жители Кировского, Мотовилихинского и Свердловского районов. Об отключениях предупредили в компании «Новогор-Прикамье». Их произведут для проведения планово-ремонтных и аварийных работ.

Во вторник, 31 января, с 09:00 до 19:30 воду отключат по улицам Калинина и Каляева. С 10:00 31 января до 10:00 1 февраля воды не будет в домах по улицам Серебрянский проезд и Уфимская.

В среду, 1 февраля, с 10:00 до 19:00 холодное водоснабжения отключат на Гашкова, а 2 февраля в то же время — на Восстания.

Выходные, 4 и 5 февраля, без воды проведут жильцы домов по улицам Маршала Рыбалко. Время отключения с 09:30 до 09:30 следующего дня.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды. Подробнее ознакомиться адресами, где произведут отключения, можно по ссылке.

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