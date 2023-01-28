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НовостиОбщество28 января 2023 11:59

В Пермском крае фотоловушка поймала семейство пятнистых кабанчиков

Их заметили в Большесосновском районе
Лела Минадзе
Фото: скрин видео/министерство природных ресурсов Пермского края

Фото: скрин видео/министерство природных ресурсов Пермского края

На фотоловушку попали пятнистые пятнистые кабаны. Семейство заметили в границах охотхозяйства «Большесосновское». Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов Пермского края.

В ведомстве уточнили, что пятнистый окрас кабанов достаточно распространен. В отдельных популяциях они составляют треть от общего числа. Пятнистые поросята рождаются даже у однотонных серых, черных или коричневых кабанов.

Живется пятнистым кабанчикам труднее, чем однотонным. Они более заметны хищникам и охотникам.

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