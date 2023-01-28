В Перми три компании стали дилерами столичного автозавода «Москвич»

Фото: moskvich-auto.ru

Столичный автомобильный завод «Москвич» выбрал 20 диллерских центров в 12 городах страны. В Перми дилерами станут три компании. Об этом сообщает Business class.

Так, дилерами «москвича» станут «Сатурн-Р-Авто», «Сильвер Моторс» и Verra. Отгрузка автомобилей запланирована на февраль.

Сейчас производятся кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Стартовая цена — 1,97 млн рублей.

Напомним, что автозавод «Москвич» ранее назывался «Рено Россия». Изменения произошли после ухода Renault с российского рынка.

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