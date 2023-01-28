В Прикамье 20-летний парень с ножом накинулся на сожителя матери

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее судимого 20-летнего жителя Юрлинского муниципального округа обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что 25 января парень вместе с матерью и ее сожителем находился дома, где они выпивали спиртное. Во время семейного застолья между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый вооружился кухонным ножом и ударил оппонента по груди.

Потерпевшего удалось спасти от смерти. Резню предотвратила его возлюбленная, которая смогла остановить разъяренного сына. После этого врачи успели вовремя оказать мужчине медицинскую помощь и сохранить жизнь.

Парень сейчас находится под стражей. Его ждет суд.

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