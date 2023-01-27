В ходе спецоперации на Украине погиб сирота из Березников

Эрик Сырбу. Фото: Березники официальные/ВКонтакте.

28 января в Березниках проводят в последний путь Эрика Сырбу. Молодой парень погиб во время спецоперации на Украине.

- Он отважно сражался за мирную жизнь наших соотечественников, за свободу и независимость нашей Родины, - написали в группе местной администрации «Березники официальные» ВКонтакте. - Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами…

Эрика знали многие березниковцы – все они оставили соболезнования под постом. Молодые писали, каким замечательных, жизнерадостным, веселым и хорошим человек и другом он был. Взрослые сожалели, что жизнь Эрика оборвалась так рано – он был такой молоденький, ничего еще в жизни не увидел. Кстати, парня воспитали дядя и бабушка. Дядя Миша написал, что Эрик был «самым лучшим племянником в мире».

Прощание с бойцом состоится в прощальном зале «Гранд Ритуал» (Березники, ул. Мамина-Сибиряка, 1б), начало в 12.30.

Кстати, 25 января в Березниках простились с еще одним бойцом. В ходе спецоперации на Украине погиб Сергей Князев.

Прощание с Сергеем Князевым. Фото: Березники официальные/ВКонтакте.

Сергей родился в Березниках, здесь окончил школу №6, после чего поступил в Березниковский строительный техникум. Военную службу по призыву проходил с декабря 1989 по декабрь 1991-го, где показал себя дисциплинированным, ответственным военнослужащим, готовым выполнять самые сложные задачи.

Верность присяге и воинскую честь Сергей Алексеевич пронес через всю свою жизнь. Он сделал свой выбор и до последней минуты остался верен воинскому долгу.

На странице администрации города Березники ВКонтакте написано, что командир миномета минометного взвода штурмового отряда рядовой Сергей Князев показал пример героизма на поле боя. При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики он пал смертью храбрых.

За самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Указом президента Российской Федерации рядовой Сергея Алексеевича Князева наградили орденом Мужества. Посмертно.

- Мы будем помнить Сергея Алексеевича, как достойного и замечательного человека. Он навсегда останется для всех нас примером мужества и чести, - написано в сообществе местной мэрии.

Светлая память павшим бойцам.

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